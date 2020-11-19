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19 Kasım 2020 Perşembe 15:23:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 15:23:00

Putin öksürük krizine girdi, Kremlin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

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Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan Rusya'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Putin telekonferans toplantısı sırasında öksürük krizine girdi. "Putin koronavirüse mi yakalandı?" iddialarının gündeme geldiği olaya ilişkin Kremlin'den jet açıklama yapıldı.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'nın Devlet Başkanı Putin'in telekonferans toplantısında yakalandığı öksürük krizi ülkede korku yarattı.

Hürriyet'in Daily Mail'den aktardığı habere göre, konuşması sık sık bölünen Putin'in koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı merak konusu olurken Kremlin açıklama yapmak zorunda kaldı ve iddiaları yalanladı.

Ülke alınan tüm önlemlere rağmen salgının yayılmasını durduramamışken Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı yayınlanan bir telekonferans görüntüsünde yakalandığı öksürük krizi panik yarattı.

68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı, koronavirüsün neden olduğu 'akut finansal sorunlar' hakkında üst düzey yetkililerle konuşurken öksürük krizine girince cümlesini bitirmekte zorlandı.

Putin video görüşmesinde Maliye Bakanı Anton Siluanov ve diğer devlet yetkilileriyle konuştuğu sırada aniden öksürmeye başladı.

Konuşmasını yarıda bırakarak 'Affedersiniz' diyerek elini ağzına götürdü ve öksürük krizini engellemeye çalıştı.

Kremlin yetkilileri duruma hemen müdahale etti.

Kremlinden yapılan açıklamada Devlet Başkanı Putin'in herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ve koronavirüse yakalanmadığı söylenirken iddialar da yalanlanmış oldu.

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