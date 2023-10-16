Putin, Netanyahu ile görüşmesinde sivillere yönelik saldırıları kınadı
Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde sivillerin mağdur edilmesinin kınandığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, sivil halkı mağdur eden her türlü eylemin güçlü bir şekilde reddedildiğini ve kınandığını bildirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşmede, Filistin-İsrail çatışmasının keskin bir şekilde tırmanmasının sonucu olarak ortaya çıkan kriz durumuna odaklanıldı.
Ölen İsraillilerin ailelerine ve yakınlarına içten taziye ileten Putin, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivil halkı mağdur eden her türlü eylemin güçlü bir şekilde reddedildiğini ve kınandığını vurguladı.
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