Putin meydan okudu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonuna ilişkin, "Operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" diye konuştu.

Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya işgal operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın kendisini korumak adına bir 'askeri operasyon' başlatmaktan başka seçeneğinin kalmadığını ve 'Ukrayna'daki Rusya karşıtı güçlerle bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu' söyleyen Putin, operasyonların başarıya ulaşana dek devam edeceğini bildirdi. Putin, "Operasyonda hedeflerimize ulaşacağımız konusunda şüphe yok" diye konuştu.

KENDİMİZİ İZOLE ETMEYECEĞİZ

Rusya dünyanın geri kalanından 'dışlanmayı' planlamadığını kaydeden Putin, "Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız" ifadelerini kullandı.