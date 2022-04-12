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12 Nisan 2022 Salı 12:30:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 12:30:00

Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin yaptığı açıklamada "Ukrayna'da Rusya karşıtı güçler ile çatışma kaçınılmazdı, sadece bir zaman meselesiydi. Askeri operasyon ile Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu" ifadelerini kullandı. Rus lider ayrıca, "Operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız" diye çok net mesaj verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonuna ilişkin, "Operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" diye konuştu.

Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya işgal operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın kendisini korumak adına bir 'askeri operasyon' başlatmaktan başka seçeneğinin kalmadığını ve 'Ukrayna'daki Rusya karşıtı güçlerle bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu' söyleyen Putin, operasyonların başarıya ulaşana dek devam edeceğini bildirdi. Putin, "Operasyonda hedeflerimize ulaşacağımız konusunda şüphe yok" diye konuştu.

KENDİMİZİ İZOLE ETMEYECEĞİZ

Rusya dünyanın geri kalanından 'dışlanmayı' planlamadığını kaydeden Putin, "Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Vladimir Putin RUSYA UKRAYNA
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