'Uzun masa'nın sırrı ortaya çıktı

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11 Şubat 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 09:47:00

Putin-Macron görüşmesinin perde arkası! PCR test kuralına uymadığı için uzun masa tercih edilmiş

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kremlin'deki görüşmesinde uzun bir masaya karşılıklı oturmaları dünya gündemine oturmuştu. Macron'un Rusya'da 3 PCR testi yaptırmayı reddettiği için uzun masaya oturtulduğu iddia edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Kremlin sarayında ağırlamıştı.

Sosyal medyada ise görüşmenin içeriğinden çok, oturdukları uzun masa alay konusu olmuştu.

3 PCR TESTİ YAPTIRMAYI REDDETTİĞİ İÇİN UZUN MASAYA OTURTULDU İDDİASI

Rusya Araştırmaları Enstitüsü kaynaklı iddiaya göre Macron'un o masaya oturtulma sebebi, kritik görüşme öncesi sadece 1 PCR testi yaptırması olduğu iddia edildi.

Normalde Kremlin'e göre 3 test yaptırması gerekiyordu. Bu şartı reddettiği için uzun masaya oturtuldu.

RUS BASINI MACRONA 'OMACRON SUŞU' LAKABINI VERDİ

Rus basını ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a virüslü anlamında "Omacron suşu" lakabını taktı.

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Putin MACRON FRANSA
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