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26 Ocak 2022 Çarşamba 19:04:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 19:04:00

Putin: Kripto paralar konusunda çeşitli tehlikeler var

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Merkez Bankası'nın kripto paralar konusunda ilerlemeyi engellemediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda ülkede son dönemde gündemde olan kripto paralar ve kripto madenciliğine dair değerlendirmelerde bulundu. Putin, "Kripto para madenciliği konusunda rekabet avantajlarımız var" dedi.

Putin, kripto paralar konusunda gündemde olan gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

"Rusya Merkez Bankası kripto paraların regüle edilmesiyle ilgileniyor, bu konudaki teknik ilerlemeyi engellemez ve bu faaliyet alanında en son teknolojileri uygulamak için gerekli önlemleri alır."

"KRİPTO PARALAR KONUSUNDA ÇEŞİTLİ TEHLİKELER VAR"

Rusya Merkez Bankası'nın, kripto paralar konusunda çeşitli tehlikeler gördüğünü belirten Putin, "Ancak elbette elektrik fazlamız ve iyi eğitimli personel bakımından kripto para madenciliği konusunda da rekabet avantajlarımız var" dedi.

Putin, Rus hükümeti ile Rusya Merkez Bankasına kripto para teknolojileri konusunda ortak bir görüşe varıp raporlanması talimatı verdi.

Rusya Merkez Bankası, 20 Ocak'ta yayımladığı raporda, Rus ekonomisinin olumsuz yönde etkilendiği gerekçesiyle kripto para birimlerinin ticaretinin ve madenciliğinin yasaklanmasını önermişti.

Rusya Maliye Bakanlığı Mali Politikalar Müdürü İvan Çebeskov, dün yaptığı açıklamada, ülkede kripto paraların yasaklanmasını desteklemediklerini söyleyerek, "Kripto paraların yasaklanması değil, regüle edilmeleri gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : Vladimir Putin Rusya Kripto para
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