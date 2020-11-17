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17 Kasım 2020 Salı 23:28:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 23:28:00

Putin: Kimse Türkiye'yi suçlayamaz

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Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye, Karabağ konusunda Azerbaycan'ı hep destekledi ancak uluslararası hukuku hiçbir zaman ihlal etmedi" açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ ve Türkiye'nin bölgedeki rolü konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Putin, bazen Türkiye ile belirli konularda yaklaşım farklılıkları bulunsa da diplomasi yolu ile uzlaşıya vardıklarını söyledi.

Putin, Dağlık Karabağ meselesinin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının jeo-politik bir sonucu olduğunu söyledi.

"KİMSE TÜRKİYE'Yİ SUÇLAYAMAZ"

Rusya lideri, Türkiye'nin bu meselede her zaman Azerbaycan'ı desteklediğini ancak uluslararası hukuku hiçbir zaman ihlâl etmediğini vurguladı, "Bu konuda kimse Türkiye'yi suçlayamaz" dedi.

Putin, Karabağ konusunda tarafların yaralarını sarmak için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Rus lider, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini birlikte tesis etmelerini umduğunu söyledi

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