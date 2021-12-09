Putin istediğini aldı! Biden'dan 'geri adım' sinyali!

Rusya ve Ukrayna arasında tırmanan gerilimin ardından gözler ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı görüşmeye çevrilmişti. Görüşme sonrası tüm dünya Rusya'ya yaptırım beklerken ABD Başkanı yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı.

BİDEN'DAN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ ZEYTİN DALI

İki liderin geçtiğimiz gün yaptığı iki saatlik video konferanstan sonra konuşan ABD başkanı, uzun süredir Kiev'in Batı güvenlik paktına katılmasını engellemeye çalışan Rus mevkidaşına eşi görülmemiş bir zeytin dalı uzattı ve Moskova'yı yatıştırmak için Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda taviz vereceğini ima etti.

NATO-MOSKOVA-ABD GÖRÜŞMELERİ

Biden, "Rusya'nın NATO'ya ilişkin endişelerinin geleceğini tartışmak için" en az dört büyük NATO müttefiki ve Moskova ile üst düzey görüşmeler yapılacağını söyledi. Biden, görüşmelerde doğu cephesinde sürekli olarak tırmanan gerilimle ilgili herhangi bir uzlaşma sağlayıp sağlayamayacaklarını tartışmayı hedeflediklerini belirtti.

NATO'DAN TEPKİ: DERHAL KÖKÜNDEN KESİLMELİ

ABD hattındaki yumuşama, Putin için bariz bir zafer olarak görüldü ve Biden'ın sözleri, NATO içindeki üst düzey kişileri şimdiden alarma geçirdi.

NATO'dan üst düzey bir yetkili Financial Times'a "Avrupa'nın güvenliği ile ilgili garantiler hiçbir koşulda tartışmaya açık değildir. Moskova ile yapılacak uzlaşma görüşmeleri derhal kökünden kesilmelidir" dedi.

ÖNCEKİ BAŞKANLAR REDDETMİŞTİ

The Telegraph Gazetesi'nde yer alan haberde, "Böyle bir taviz gerçekleşirse sadece Ukrayna değil, uzun süredir ABD taahhüdünü güvenliklerinin kilit noktası olarak gören doğu NATO üyeleri de alarma geçirecektir." ifadeleri yer aldı.

Önceki ABD başkanları, Rusya'nın NATO'nun genişlemesine veya Orta Avrupa'daki füze savunma tesislerine yönelik itirazlarını, komşularının egemenliğine kabul edilemez bir müdahale olarak değerlendirerek reddetmişti.