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12 Nisan 2022 Salı 07:44:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 07:48:00

Putin İstanbul'a güveniyor

Kaynak: AA

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, "Putin'in İstanbul'da başlayan barış görüşmelerine hala güvendiğini, bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söylediğini" aktardı.

Başbakan Nehammer, Moskova'da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Avusturya basınına açıklamada bulundu.

Putin ile görüşmenin genel olarak çok olumlu geçmediğini kaydeden Nehammer, diyaloğun sürmesi ve temasın devam etmesi adına bu girişimin önemli olduğunu ifade etti.

Nehammer, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birebir görüşme teklifine herhangi bir tepki vermediğini dile getirdi.

Putin'in Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da başlatılan ve ara verilen görüşmelerin sürdürülmesinden yana olduğunu kaydeden Nehammer, "İstanbul'daki görüşmelere hala güveniyor. Bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek." şeklinde konuştu.

Nehammer, 9 Nisan'da Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin ile görüşeceğini açıklamıştı.

İki lider arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Rusya tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, Nehammer, savaşın başladığı tarihten buyana Putin ile görüşen ilk Avrupalı hükümet başkanı oldu.

Etiketler : PUTİN TÜRKİYE RUSYA UKRAYNA
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