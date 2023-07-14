VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Edirne'de "pehlivan 22" operasyonu kapsamında 25 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi
CHP belediyeciliğinde beklenen son: Mansur Yavaş, belediyeyi batırdığını itiraf etti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı
İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz mesajı: Milletimizin yazdığı destanı unutmayacağız
UEFA'dan kötü haber: Bu kulüplere yaptırım uygulandı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemelerini bugün yatırılacağını açıkladı
14 Temmuz 2023 Cuma 16:26:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 16:26:00

Putin, Güvenlik Konseyi'ni acil topladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki kritik tesislerin korunmasıyla ilgili olarak Güvenlik Konseyi'ni acil topladı.

Putin, çevrim içi olarak gerçekleştirdiği konsey toplantısının başında yaptığı konuşmada, "Bugün gündemimizde birkaç konu var. Birincisi, kritik tesisleri korumak için ilave önlemler." ifadelerini kullandı.

Rus lider Putin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'dan bu konuda rapor aldı.

Etiketler : Vladimir Putin Rusya Güvenlik Konseyi
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
İcardi'yle hedefi bir milyar

İcardi'yle hedefi bir milyar
2023'ün dans şarkılarını belirledi

2023'ün dans şarkılarını belirledi
Aşk-ı Memnu çok öğreticiydi

Aşk-ı Memnu çok öğreticiydi
Cem'in Üzümlü Keki

Cem'in Üzümlü Keki
Estetikliler kendileriyle barışık değiller

Estetikliler kendileriyle barışık değiller
Okuduğu lisede klip çekti

Okuduğu lisede klip çekti
Ezgi aileye girdi

Ezgi aileye girdi
Albüm öncesi single

Albüm öncesi single

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX