Putin, Güvenlik Konseyi ile terörle mücadeleyi görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

Toplantıya, Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'ın yanı sıra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in de aralarında bulunduğu hükümet üyeleri katıldı.

Putin, toplantının basına açık kısmında yaptığı konuşmada, "Ülkemizin iç güvenliğinin sağlanması için son derece önemli ve son yıllarda dünyadaki birçok ülke için önemini yitirmeyen ve bugün bizim için özel bir önemi olan bir konuyu tartışacağız. Burada, terörle mücadele söz konusudur." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Rusya'nın Bryansk Bölge yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde daha önce ilan edilen yüksek terör tehdidi durumu süresiz uzatıldı.