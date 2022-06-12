Putin görevi bırakabilir! Tarih verildi

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12 Haziran 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 13:30:00

Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumuna ilişkin yeni iddia: 3 ila 6 ay içinde görevi bırakabilir

Kaynak: Habertürk

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Rusya Lideri Vladmir Putin'in sağlık durumuyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Eski bir İngiltere istihbaratı çalışanı, Putin'in sağlık durumunun kötü olduğunu ve 3 ila 6 ay içinde görevini bırakabileceğini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin iddialar sürerken, son olarak eski İngiltere istihbarat çalışanından Putin'in 3 ila 6 ay arasında görevini bırakacağını söyledi.

BBC Radio 4'un 'The World at One' programına konuk olan Eski İngiltere istihbaratı çalışanı Christopher Steele, Putin'in sağlık durumunun "3 ila 6 ay içerisinde görevini sürdürmesine izin veremeyecek kadar kötüleşebileceğini ve görevini bırakacağını" öne sürdü.

Diğer yandan, İngiliz basınında yer alan haberlerde, Putin'in son zamanlarda yüz ve boyun çevresinde gözle görülür bir şişkinlik olduğu belirtildi. Telegraph, bunun "steroid tedavisinden" kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Ayrıca ABD'nin Rusya'daki en saygın uzmanlarından biri olan Fiona Hill'in sözlerini aktaran Politico, "Putin çok iyi görünmüyor, oldukça asık suratlı. Bel sorunları olduğunu biliyoruz. Bundan daha kötü bir şey olmasa bile, yüksek dozda steroid alıyor olabilir." ifadelerine yer verdi.

Daily Star'a konuşan ABD'li bir kaynak ise Putin'in kemoterapi ilaçlarından dolayı yüzünün şişkin olduğunu iddia etti.

RUSYA'DAN İDDİALARA YALANLAMA

Öte yandan dünya basınında Putin'in sağlık duruma ilişkin çıkan haberler Rusya tarafından reddediliyor. Geçtiğimiz günlerde Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Bu tamamıyla saçmalık. Putin'in hiçbir sorunu yok" demişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Putin'in gayet sağlıklı olduğunu dile getirmişti.

Etiketler : Vladimir Putin RUSYA UKRAYNA İNGİLTERE
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