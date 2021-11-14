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14 Kasım 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 12:30:00

Putin, göçmen krizi için Batı'yı suçladı: Gazı kesme talimatı gelebilir

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine ilişkin çarpıcı yorumlar yaptı. Putin, "Lukaşenko, Avrupa'ya doğal gazı kesme talimatı verebilir" uyarısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya-1 devlet televizyonuna Belarus-Polonya sınırındaki göçmen sınırına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KRİZİN SEBEBİ BATILI ÜLKELER"

Moskova'nın bu durumla hiçbir bağının olmadığını vurgulayan Putin, krizin sebebi olarak Batılı ülkeleri gösterdi.

"LUKAŞENKO GAZI KESEBİLİR"

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun gazı kesme talimatını verebileceğini belirten Putin, "Kendisi transit ülkenin devlet başkanı olarak muhtemelen Avrupa'ya olan arzımızı kesmek için talimatı verebilir. Her ne kadar bu transit sözleşmemizin ihlali olsa da umarım bu noktaya gelmez" ifadesinde bulundu.

"TATBİKATLAR PLANSIZ"

NATO'nun Karadeniz'deki tatbikatlarını değerlendiren Putin, bunun Rusya'ya meydan okuma olduğunu belirtti. ABD ve NATO müttefiklerinin Karadeniz'de plansız tatbikatlar yürüttüğünü söyleyen Putin, "Sadece deniz kuvvetlerini değil, aynı zamanda stratejik hava kuvvetlerini de kullanıyor" ifadesinde bulundu.

LAVROV'DAN ABD'YE ELEŞTİRİ

Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada gemilerini Rusya sınırına gönderen Washington'un kıyı ülkelerini çatışmacı politikalara itmeye çalıştığını vurguladı.

Etiketler : Aleksandr Lukaşenko rusya gaz kesme nato
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