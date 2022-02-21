Putin, Donetsk ve Luhansk için bugün kararını açıklayacak

Putin, Donetsk ve Luhansk için bugün kararını açıklayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin resmen tanınması gündemiyle güvenlik konseyini olağanüstü topladı.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tanınma talep etti. Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıyla ilgili kararı bugün vereceğini duyurdu.