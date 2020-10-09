Putin davet etmişti... Kabul ettiler

PUTİN DAVET ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki gerilimin düşmesi için harekete geçti. Karabağ'da tarafların askeri müdahaleleri durdurması çağrısında bulunan Putin, iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova'da bugün gerçekleştirilecek görüşmelere davet etti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki gerilimin düşmesi için iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova'da bugün gerçekleştirilecek görüşmelere davet etti.

DHA'da yer alan habere göre, Kremlin’den yapılan açıklamada daha sonra üç ülke lideri arasında telefon görüşmeleri gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirildikten sonra Rusya Devlet Başkanı Dağlık Karabağ’da tarafların askeri müdahaleleri durdurması çağrısında bulundu." denildi.

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında harekete geçen Azerbaycan ordusu 30'a yakın yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirirken hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan'ın elinden geri almak için ilerliyor.