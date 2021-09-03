VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uçan taksi ilk kez göklerde!
Putin, ''bu bir felaket'' diyerek tepki gösterdi
Bakan Muş: Tansu Hanım aradı, rakamları dinledi ve tebrik etti
Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan açıklaması!
Enflasyon verisi sonrası kira artış oranı belli oldu
13 yaşındaki kızın korkunç ölümü üzerine baba ve amca gözaltında
Aşırı soğukların nedeni ortaya çıktı! Sıcaklıklar daha da düşecek
Bakan Varank Mardin'de... "İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltıyoruz"
İngiltere karara isyan etti! Türkiye listeden çıkarılsın
İspark neden zarar ediyor?
Petrol sızıntısı alarmı! Türkiye harekete geçti
FETÖ firarisi İstanbul Havalimanı'nda paketlendi
İstanbul'da hafif ticari araç durağa daldı: Yaralılar var
Rehin alındığını iddia edip 10 metreden atladı
Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim mesajı
Rusya açık açık uyardı: Üzücü sonuçlara yol açabilir
Heyecanlandıran keşif! Tam 1300 yıllık
Türkiye'nin gücüne işaret ettiler
Ağustos ayı enflasyonu açıklandı
çişleri Bakanlığından yeni genelge: 4 Eylül'de başlayacak!
5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
ABD'nin 20 yıllık üssü Taliban'ın karargâhı oldu!
Komşudan ''zorunlu askerlik'' adımı!
İBB'den zam için ''olağanüstü'' toplantı çağrısı!
03 Eylül 2021 Cuma 15:09:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 15:09:00

Putin, ''bu bir felaket'' diyerek tepki gösterdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Taliban hükümetinin tanınması için açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesinin gerektiğini belirterek, 'Afganistan'da ABD ve müttefikleri için çalışan ve terk edilen insanların sayısına bakarsanız, bu bir insani felakettir.' dedi.

Putin, Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda Afganistan'daki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve diğer Batılı güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından "gerekli derslerin" alınması gerektiğini ifade eden Putin, "Afganistan'a girdiklerini ve çok sayıda hata yaptıklarını ifade ediyorlar. Şimdi aynı hataları diğer ülkelere karşı uyguluyorlar. Yaptırımlar nedir? Bir ülkenin kendi kurallarını başka bir ülkeye empoze etme çabasıdır ve bunu dünyanın çeşitli ülkelerine yönelik sürdürüyorlar. Eğer gerçekten hatalarından önemli dersler alırlarsa, o zaman dünya siyasetinde değişiklikler görebiliriz." diye konuştu.

ABD'nin Afganistan'da serüveni için 1,5 trilyon dolardan fazla para harcadığına dikkati çeken Putin, "Amerikalılar son derece pragmatik insanlar ancak bu kadar harcamanın ardından sonuç ne oldu? Afganistan'da ABD ve müttefikleri için çalışan ve terk edilen insanların sayısına bakarsanız, bu bir insani felakettir." dedi.

Demokrasinin ülkelere güç kullanarak empoze edilmesinin kabul edilemez olduğunu anlatan Putin, "Bazılarının demokrasiye ihtiyacı varsa, halk buna kendiliğinden karar verir, şiddete başvurmaya gerek yoktur." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya'nın Afganistan'ın bölünmesinden yana olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Afganistan bölünürse kiminle muhatap olacağız? Rusya'nın, Taliban'ın Afganistan'ı neredeyse tamamıyla kontrol ettiği gerçeğinden yola çıkması gerekiyor. Taliban medeni topluma ne kadar hızlı dahil olursa, onunla iletişim kurmak, etkilemek, bazı soruları sormak ve medeni toplumun kurallarını anlatmak o kadar kolay olur. Taliban hükümetinin tanınması için açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir."

Etiketler : ABD AFGANİSTAN PUTİN TALİBAN
Alp Arslan imajı

Alp Arslan imajı
Bikini sezonunu kapattı

Bikini sezonunu kapattı
1500 kişilik coşku

1500 kişilik coşku
Kızını evlendirdi

Kızını evlendirdi
Köşkte açılış

Köşkte açılış
Biran şaşırtacak

Biran şaşırtacak
‘Son Yaz'ın Sare'si

‘Son Yaz'ın Sare'si
Doğasever Özge

Doğasever Özge
İlk kare

İlk kare

EN ÇOK OKUNAN HABERLER