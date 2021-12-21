Putin bizzat açıkladı: Askeri-teknik önlemleri alacağız

Rusya Savunma Bakanlığı yönetimiyle yapılan genişletilmiş toplantıda konuşan Putin, ABD ve NATO'nun Rusya sınırlarına yakın bölgelerdeki askeri faaliyetlerine tepki gösterdi.

Batı'nın saldırgan eylemlerine devam etmesi halinde Rusya'nın askeri-teknik önlemler almak zorunda kalacağı uyarısı yapan Putin, ülkenin güvenliğini ve egemenliğini sağlamak için her türlü hakka sahip olduklarını vurguladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'nin küresel füze savunma unsurlarının Rusya sınırları yakınına konuşlandırılmasından ve NATO'nun planlı ve plansız büyük ölçekli tatbikatlarından son derece endişe duyduklarını belirten Putin, "Eğer NATO altyapısı yaklaşmaya devam ederse, ABD ve NATO'nun füze kompleksleri Ukrayna'ya gelirse, Moskova'ya kadar uçuş süresi 7-10 dakikaya, hipersonik füze konuşlandırılırsa 5 dakikaya kadar düşecek. Bu, Rusya için en ciddi meydan okuma" ifadelerini kullandı.