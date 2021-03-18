Putin, Biden ile 'İkili ilişkileri tartışmaya hazırım' dedi

Rusya lideri Putin, kendisine "katil" diyen ABD Başkanı Biden'a psikolojiye atıfta bulunarak, "Biden kendi özelliklerini başkalarına yansıttığı" açıklamasını getirmişti.



Putin'e 'katil' demesinin ardından Kremlin'den yeni bir açıklama yapıldı. Putin, Biden ile cuma veya pazartesi günü görüşmeye hazır olduğunu belirtip, "İki ülke ilişkilerini korumalı" ifadelerini kullandı.