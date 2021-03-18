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18 Mart 2021 Perşembe 19:49:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 19:49:00

Putin, Biden ile 'İkili ilişkileri tartışmaya hazırım' dedi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'katil' suçlamasına ilişkin; "İkili ilişkileri tartışmaya hazırım. Cuma veya pazartesi günü görüşelim" yanıtını verdi.

Rusya lideri Putin, kendisine "katil" diyen ABD Başkanı Biden'a psikolojiye atıfta bulunarak, "Biden kendi özelliklerini başkalarına yansıttığı" açıklamasını getirmişti.

Putin'e 'katil' demesinin ardından Kremlin'den yeni bir açıklama yapıldı. Putin, Biden ile cuma veya pazartesi günü görüşmeye hazır olduğunu belirtip, "İki ülke ilişkilerini korumalı" ifadelerini kullandı.

Etiketler : putin biden rusya katil
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