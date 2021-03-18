Putin, Biden ile 'İkili ilişkileri tartışmaya hazırım' dedi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'katil' suçlamasına ilişkin; "İkili ilişkileri tartışmaya hazırım. Cuma veya pazartesi günü görüşelim" yanıtını verdi.
Rusya lideri Putin, kendisine "katil" diyen ABD Başkanı Biden'a psikolojiye atıfta bulunarak, "Biden kendi özelliklerini başkalarına yansıttığı" açıklamasını getirmişti.
Putin'e 'katil' demesinin ardından Kremlin'den yeni bir açıklama yapıldı. Putin, Biden ile cuma veya pazartesi günü görüşmeye hazır olduğunu belirtip, "İki ülke ilişkilerini korumalı" ifadelerini kullandı.
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