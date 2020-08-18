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18 Ağustos 2020 Salı 19:25:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 19:26:00

Putin, Belarus'taki durumu Avrupalı ​​liderlerle tartıştı! Müdahale ve baskının kabul edilemez olduğunu vurguladı

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Vladimir Putin, Avrupalı ​​liderle Belarus'taki durumu tartıştı. Putin, Müdahale ve baskının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Berlin'in girişimiyle Rusya Devlet Başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında bir telefon görüşmesi yapıldı, daha sonra Putin, Fransız lider Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Putin, Beyaz Rusya'nın içişlerine müdahalenin ve Minsk üzerindeki baskının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bütün partiler cumhuriyetteki durumun erken çözülmesi için umutlarını dile getirdiler.

Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Belarus'taki durumun görüşüldüğü telefon görüşmelerinde bulundu. Konuşmada Rus lider, cumhuriyetin içişlerine müdahalenin kabul edilemezliğine özellikle vurguladı.

Kremlin, iki lider arasındaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Putin, cumhuriyetin içişlerine karışmanın ve Belarus liderliğine baskı uygulamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı." dedi.

Görüşmenin Fransız tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiği kaydedildi. Putin ve Macron, Rusya'daki durumun erken çözümlenmesiyle ilgilendiklerini belirtti.

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