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18 Kasım 2021 Perşembe 18:28:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 18:31:00

Putin Batı'yı uyardı: Kırmızı çizgilerimizi hafife alıyorsunuz

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Rusya'ya yönelik saldırgan bir tutum içerisinde olduğunu belirtti. Putin, "Batılı ortaklarımız oldukça tuhaflar, kırmızı çizgilerimizi ve uyarılarımızı hafife alıyorlar" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı personeline yaptığı konuşmada, uluslararası konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belarus'ta yaşanan gelişmeler nedeniyle Batılı ülkeleri suçlayan Putin, "Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini, Minsk'e baskı yapmak ve bize yakın bir bölgede yeni bir gerilim nedeni olarak kullanıyorlar. Aynı zamanda, insani konularda kendi taahhütlerini de unutuyorlar." dedi.

"AFGANİSTAN'DA HIZLA ÖNLEM ALINMALI"

Putin, Afganistan'da ise durumun ivedi önlemler alınması gerektirdiğinin altını çizdi ve "Afganistan'daki gelişmeler, Rusya'nın güney sınırlarında güvenliğini ve müttefikimiz Orta Asya devletlerine destek sağlamak için ek tedbirlere ihtiyaç duyulmasına neden oluyor." açıklamasını yaptı.

Putin, bölgede yaşanabilecek göç dalgalarına yönelik tedbirler alınması gerektiğini belirterek, "Kontrolsüz göç dalgalarını, teröristlerin ve diğer suç unsurlarının sınırımıza sızmasını önlemek için önlemler almak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliği konusunda Rusya"nın gerekli adımlar attığını öne süren Putin, "Aynı zamanda, Avrupa Birliği ve ABD'nin, iklim değişikliği gündemini tek başına dikte etme ve bu konuda belirli standartlar oluşturma girişimlerine de daha aktif bir şekilde itiraz etmeliyiz." dedi.

NATO'YA "SALDIRGAN TUTUM" ELEŞTİRİSİ

Putin, konuşmasında son dönemde NATO ile Rusya arasında artan gerginliğe de değinerek NATO'nun askeri varlığını Rusya'ya giderek yaklaştırarak giderek saldırgan bir tavır sergilediğini söyledi.

Karadeniz'deki NATO faaliyetlerinin Rusya için endişe verici olduğunun altını çizen Putin, açıklamalarına şunları ekledi:

"Karadeniz konusuna gelirsek, son gelişmeler belirli sınırların ötesine geçiyor. Stratejik bombardıman uçakları Rusya sınırına 20 kilometre yakından uçuyor. Bu konuda endişelerimizden ve kırmızı çizgilerimizden bahsediyoruz ancak (Batılı) ortaklarımız oldukça tuhaflar, kırmızı çizgilerimizi ve uyarılarımızı hafife alıyorlar."

Putin, Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle iş birliğini geliştirmenin Rusya'nın öncelikli politikalarından olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler : rusya putin abd
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