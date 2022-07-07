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07 Temmuz 2022 Perşembe 22:25:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 22:25:00

Putin, Batı'ya meydan okudu!

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'ya adeta meydan okudu. Putin: “Batı bizi savaş alanında yenmek istiyorsa, bırakın denesinler” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da temsil edilen siyasi partilerin liderleri ve sözcüleri ile bir araya geldi. Kremlin Sarayı'ndaki toplantıda açıklamalarda bulunan Putin, özellikle Batılı ülkelerin politikalarına ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına dair konuştu.

"PARLAMENTODAKİ PARTİLERE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Rus ordusunun Ukrayna'ya harekat başlattıktan sonra Rus parlamentosundaki birliğin altını çizen Putin, "Özel askeri harekatın başladığı 24 Şubat'tan sonra ülkedeki tüm hükümet birimlerinin ve hükümet kademelerinin kararlı, uyum içinde ve hızlı hareket etmesi gerekiyordu. Bugün bu yönde çalıştığınız için teşekkür etmek istiyorum. Donbass sakinlerinin organize insani desteği için parlamentodaki partilere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü medya bu çalışmayı farklı şekillerde ele aldı. Ayrıca resmi olarak izin alan birçok milletvekilinin kendi hayatlarını riske alarak gıda, ilaç ve temel malzemeleri sağlamak, hızlı bir şekilde insani yardım dağıtmak için savaş bölgesine gittiğini biliyorum" diye konuştu.

"AMAÇLARI KARGAŞA ÇIKARMAK"

Batılı ülkelerin kendilerine yönelik başlattığı yaptırımlara vurgu yapan Putin, "Rusya'ya karşı alınan hukuk dışı kararlar bizim için zorluklar oluşturuyor. Ancak Rusya'ya karşı ekonomik yıldırmayı başlatanlar için güvenilir bir şey değil. Amaçları toplumumuzda nifak, kargaşa çıkarmak, insanların moralini bozmaktı. Ama burada bile yanlış hesap yaptılar. Bundan bir şey çıkmadı ve eminim olmayacak" ifadelerini kullandı.

"HERKES BİLMELİ Kİ HENÜZ BİR ŞEYE BAŞLAMADIK"

Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı savaş alanında hamle yapmak için fırsat kolladığına dair duyumlar aldığını söyleyen Putin, "Ukrayna'daki savaşı başlatan Rusya değil kolektif Batı'dır. Bugün bizi savaş alanında yenmek istediklerini duyuyoruz. Bırakın denesinler. Batı'nın bizimle son Ukraynalıya kadar savaşmak istediklerine dair duyumlar alıyoruz. Bu Ukraynalılar için bir trajedidir. Ama herkes bilmelidir ki henüz bir şeye başlamadık" şeklinde konuştu.

Etiketler : putin rusya dünya
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