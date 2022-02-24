Putin: Başka çaremiz yoktu
Kaynak: AA / Akşam
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Farklı hareket etmekten başka çaremiz yoktu" derken, "Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Putin açıklamasında, "Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz çünkü biz de bu ekonomiye dahiliz. Ortaklarımız bunu anlamalı diye düşünüyorum. Bizi bu sistemden dışarı itmeyin. Siyasetten dolayı bazı kısıtlamalar olacaktır. Size bir çağrı yapıyorum lütfen neler olduğunu anlayın." dedi.
Putin'in açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:
"Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık."
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