VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çernobil nükleer santrali Rus güçlerine geçti!
Türkiye'de 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi
Putin: Başka çaremiz yoktu
Başkan Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
ABD: Rus askerleri Kiev'e doğru ilerliyor
BMGK, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarısını yarın oylayabilir
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
Rusya'nın askeri müdahalesi gaz fiyatlarını yüzde 42 artırdı
Uluslararası Af Örgütü'nden 'insan hakları' vurgusu
Borsa İstanbul'da gong bu kez DAP için çaldı!
Ay'da cam bilye şoku
Üç tekerlekli araçla Mekke yolunda
İlişki kriteri: 'adam' olması
Babacı ikizler
Ayrılmadık tatildeyiz!
Libyalı kardeşler şifayı İzmir'de buldu
Polisler kan vermeye koştu
‘Banker Bilo' filmi gerçek oldu
Rol gereği saçlar gitti
Cesur Atiye
2 milyonluk anlaşma
Başımda 2 kilo taşıdım
Evlilik yok
Bana sanatçı demeyin!
24 Şubat 2022 Perşembe 20:14:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 20:14:00

Putin: Başka çaremiz yoktu

Kaynak: AA / Akşam

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Farklı hareket etmekten başka çaremiz yoktu" derken, "Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Putin açıklamasında, "Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz çünkü biz de bu ekonomiye dahiliz. Ortaklarımız bunu anlamalı diye düşünüyorum. Bizi bu sistemden dışarı itmeyin. Siyasetten dolayı bazı kısıtlamalar olacaktır. Size bir çağrı yapıyorum lütfen neler olduğunu anlayın." dedi.

Putin'in açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık."

Etiketler : putin rusya ukrayna
Tiyatro karın doyurmuyor

Tiyatro karın doyurmuyor
37 yıl sonra aynı poz

37 yıl sonra aynı poz
Evlilik teklifi yolda geldi

Evlilik teklifi yolda geldi
Kürküm sahte

Kürküm sahte
Kendi yöntemlerimle paramı aldım

Kendi yöntemlerimle paramı aldım
‘Hey Corç' borçlarımı kapattı

‘Hey Corç' borçlarımı kapattı
Ayrılık acısını boksla atıyor

Ayrılık acısını boksla atıyor
Gençler şarkıcı olduğumu bilmiyor

Gençler şarkıcı olduğumu bilmiyor
Türkü düeti

Türkü düeti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER