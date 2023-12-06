Putin, BAE Devlet Başkanı ile bir araya geldi

Putin, BAE Devlet Başkanı ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

AA'da yer verilen habere göre, Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'deki Kasr El Vatan Sarayı'nda gerçekleştirilen Putin-Al Nahyan görüşmesi öncesinde resmi karşılama töreni düzenlendi.

Putin, görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, BAE'nin kuruluşunun 52. yılını kutlayarak eski Sovyetler Birliği'nin BAE'nin egemenliğini ve bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Rusya ile BAE arasındaki ilişkilerin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığına dikkati çeken Putin, iki ülke yönetiminin devamlı temas halinde olduğunu belirtti.

Putin, "Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya'nın Arap dünyasındaki ana ticaret ortağıdır. Geçen yıl ticaret hacmi yüzde 67,7 arttı, bu yıl daha da artacağını düşünüyorum. Aynı durum yatırım faaliyetleri için de geçerlidir." dedi.

İki ülke arasında endüstriyel işbirliğinin geliştiğini dile getiren Putin, petrol ve gaz sektöründe çok sayıda büyük projenin hayata geçirildiğini, ayrıca OPEC+ aracılığıyla da işbirliği yaptıklarını ifade etti.

Ülkede bir Rus okulu açılması ve Rus Ortodoks kilisesi inşası için yer sağlanması nedeniyle teşekkür eden Putin, geçen yıl yaklaşık 1 milyon Rus turistin BAE'yi ziyaret ettiğini anımsattı.

Rusya ile BAE'nin uluslararası alanda işbirliği yaptığını hatırlatan Putin, Filistin'deki durumu müzakere edeceklerini, Ukrayna krizi hakkında bilgilendirme yapacağını dile getirdi.

Putin, BAE'nin BRICS sisteminde çalışmaya başlamasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek gelecek yıl ekim ayında Kazan'daki zirvede BAE'yi de görmek istediğini kaydetti.

AL NAHYAN: "BAE, RUS EKONOMİSİNDEKİ EN BÜYÜK YATIRIMCI"

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da Rusya ile BAE arasındaki ilişkilerin tarihsel nitelikte olduğunu söyleyerek "Son yıllarda ilişkiler hem ülkelerin hem de halkların çıkarları doğrultusunda çeşitli alanlarda aktif olarak gelişmiştir." ifadesini kullandı.

BAE'nin Rusya ekonomisindeki en büyük yatırımcı olduğunu ve geçen yıl petrol dışı sektördeki yatırımların yüzde 103 arttığını vurgulayan Al Nahyan, "Bunun, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin özel niteliğini gösteren eşi benzeri görülmemiş bir sıçrama olduğunu ayrıca belirtmek isterim. Çeşitli alanlarda ikili işbirliğimizi güçlendirmek için ortak çalışmalarımızı sürdürmekten mutluluk duyacağım. Elbette enerji, altyapı, ileri teknolojiler ve diğer alanlarda gelişmeye özel önem veriyoruz." diye konuştu.