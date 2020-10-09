Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet etti
Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet etti.
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin’in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim’de Moskova’ya davet ediliyor.” ifadeleri kullanıldı.
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