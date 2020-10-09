Putin'den bakanlara davet ve ateşkes çağrısı!

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09 Ekim 2020 Cuma 09:39:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 09:39:00

Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya çağırdı

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet etti.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin’in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle Karabağ’daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim’de Moskova’ya davet ediliyor.” ifadeleri kullanıldı.

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