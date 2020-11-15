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15 Kasım 2020 Pazar 00:18:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 00:18:00

Putin, Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım'da imzalanan anlaşmadan sonra Dağlık Karabağ'da Rus Barış Gücü'nün konuşlandırılması kararı alınmıştı. Bölgede Rus Barış Gücü askerlerinin faaliyetleri resmen başlarken, bölgedeki son gelişmeleri ele almak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, üçlü telefon görüşmesinde bölgede anlaşmanın uygulanmasına dair bilgilerin paylaşıldığı belirtildi. Servis, liderlerin bölgedeki anlaşmanın uygulanması ve çatışmaların sonlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktarırken, Putin'in Azerbaycan topraklarındaki kiliselerin korunması yönünde Aliyev'den özel hassasiyet istediği belirtildi. Basın Servisi, Aliyev'inde kiliselerin ve tarihi yapıların korunacağını belirttiğini aktardı.

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