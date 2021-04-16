  • BIST
    1408.14
  • Dolar
    8,0749
  • Euro
    9,6818
  • Altın
    461,7190
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Putin, ABD'nin yaptırımlarına karşı önlemleri görüştü
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu
SİHA'larımız sonunda bunu da yaptırdı! Tutuştular...
Kremlin'den flaş Türkiye açıklaması
Saldırgan tutumun perde arkası ortaya çıktı
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 128 milyar dolar iddialarına cevap
Başkan Erdoğan'dan flaş Dendias açıklaması!
Bakan Koca o öğretmen için harekete geçti
8. Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümünün üzerinden 28 yıl geçti
İran yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini açıkladı
Bakan Kurum'dan flaş Açelya Apartmanı açıklaması
Kılıçdaroğlu yine söylediğini unuttu! Çark etti...
Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı
İstanbul'da AVM ve mağazaların kapanış saati değişti
Türkiye'nin ilk füze motoru dünya rekoru kırdı
Emekli amirallere bildiri soruşturması: 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor
Türkiye sayılı ülkeler arasına girdi!
42 NATO testini geçen yerli silahımıza bir özellik daha!
Katilden Ramazan günü saldırı!
Zelenskiy'den vatandaşlarına Türkiye çağrısı!
Polonya'dan Rusya'yı kızdıracak hamle
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”
Meclis'ten geçti... Borçlar yapılandırılacak
16 Nisan 2021 Cuma 18:11:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 18:11:00

Putin, ABD'nin yaptırımlarına karşı önlemleri görüştü

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırımlarına karşı önlemleri ele aldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptığını bildirdi. Putin'in konsey üyelerine ABD Başkanı Joe Biden ile daha önce yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi verdiğine dikkati çeken Peskov, "Toplantıda, ABD'nin ülkemize uyguladığı yaptırımlara karşı önlemler ele alındı." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini dün açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırım uygulama kararına cevap vereceklerini belirterek "ABD'nin benzer agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : Dmitriy Peskov Joe Biden ABD Hazine Bakanlığı
Saçlarına aklar düştü!

Saçlarına aklar düştü!
Ünlü olmak özgürlüğü kısıtlıyor

Ünlü olmak özgürlüğü kısıtlıyor
Başarısının sırrı klişelerden uzak durmak

Başarısının sırrı klişelerden uzak durmak
Biter dediler bitmedik!

Biter dediler bitmedik!
İzlerken tansiyonu yükseldi

İzlerken tansiyonu yükseldi
Sefirin Kızı MIPCOM'a hazır

Sefirin Kızı MIPCOM'a hazır
Spor hocasıyla diyeti bozdu

Spor hocasıyla diyeti bozdu
İlham kaynağı Aşk-ı Memnu

İlham kaynağı Aşk-ı Memnu
Öykü'den dizi sürprizi

Öykü'den dizi sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER