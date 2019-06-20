20 Haziran 2019 15:48 | Perşembe
Putin: ABD'nin Huawei yasağı Çin'i zayıflatma amaçlı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'nin ek gümrük vergileri uygulayarak Çin'in ekonomik gelişmesini engellemeye çalıştığını söyledi.
Yıllık Direkt Hat ( Direct Line) soru-yanıt toplantısında konuşan Putin, ABD'nin özellikle Huawei üzerinden Çinli firmalara karşı engelleyici önlemler aldığını söyledi.
Putin daha önce, ABD'nin Huawei'yi küresel pazardan çıkararak teknoloji gelişmelerinde tekelleşmeye çalıştığını söylemişti.
DHA
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