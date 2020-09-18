  • BIST
    1111.94
  • Dolar
    7,5742
  • Euro
    8,9699
  • Altın
    474,1670
İstanbul
20 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Devlet Bahçeli: Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalıdır
İstanbul'da kademeli mesai belli oluyor
Alzheimer hastalığında artış yaşanıyor
FETÖ'nün TSK yapılanmasına soruşturma: 29 tutuklama
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 22 milyonu geçti
Manisa'da ülkü ocaklarından vefa ziyareti
Bakan Albayrak: OECD tahminlerine göre pandemiden ''en az etkilenecek'' 3. ülke Türkiye
Kapalı Maraş Yunan basınında: Konu çok ciddi, hayalet şehir açılacak
Şehidimiz Gökhan Kılınç ebediyete uğurlandı
Endonezya'da ilginç koronavirüs cezası! Kurallara uymayanlara temizlik yaptırılıyor
Evladı PKK tarafından kaçırılan baba, asker olmak istiyor
Önce eşini, sonra eşinin akrabasını bıçakladı!
Tuba Ünsal, Caner Karaloğlu'yla pişti oldu
Acun Ilıcalı'ya bir takdir daha
Başkan Erdoğan'dan aşı açıklaması: Yılbaşından sonra olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz
Halil Sezai ile ilgili bakanlıktan açıklama: Hepimizi üzmüştür
Bolu'da konuşan Bakan Karaismailoğlu: Projelerimize dünya gıpta ile bakıyor
Kıvanç, doğa tutkusu için kesenin ağzını açtı. İşte Tatlıtuğ'un 750 bin TL'lik oyuncağı
Protestoculara karşı silahla gövde gösterisi yapmıştı... Lukaşenko: Baskıcı değil, barışçıl biriyim
Bakan Akar'dan AB'ye ve Macron'a sert sözler
Kızılay'dan immün plazma çağrısı: Koronavirüs yoğun bakım hasta sayısı arttı stoklar tükeniyor
Bakan Selçuk'tan flaş uzaktan eğitim açıklaması: Dünyadaki 3-5 ülkeden biri Türkiye
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: İzmir'de yüzde 42 vaka artışı var
Yunan'dan yeni tahrik! Yeni Bosna'ya dev haç diktiler
18 Eylül 2020 Cuma 13:03:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 13:03:00

Protestoculara karşı silahla gövde gösterisi yapmıştı... Lukaşenko: Baskıcı değil, barışçıl biriyim

ABONE OL

Protesto gösterileri devam ederken elinde uzun namlulu silahla helikopterden inip konutuna geçen ve gövde gösterisi yapan Lukaşenko yaptığı açıklamada 'Barışçıl biriyim' dedi.

Seçimlere hile karıştırdığı iddia edilen Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, istifasını talep eden protesto gösterileriyle ilgili konuştu. Gösterilerin düzenlendiği esnada elindeki silahla fotoğraflanan Lukaşenko, “Baskıcı biri değilim, tam aksine çok barışçıl biriyimdir.” dedi.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması üzerine “seçimlere hile karıştırıldığı” iddiasıyla yoğun bir protesto gösterisiyle karşılaşan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Baskıcı biri değilim, tam aksine son derece barışçıl biriyimdir.” dedi.

Aksam.com.tr’nin Belarus’un resmî haber ajansı Belta’dan aktardığı habere göre, Kadınlar Forumu’nda konuşan Lukaşenko, Cumhurbaşkanlığı seçimine ve yaşanan protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan yoğun protestoların Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yaklaşmasının ardından bölgeden helikopterle ayrılan ve elindeki silahla fotoğraflanan Lukaşenko, yaptığı konuşmada “ülkesinin bir savaş alanına dönmesini istemediğini” belirtti.

“BASKICI BİRİ DEĞİLİM, TAM AKSİNE BARIŞÇIL BİRİYİM”

Kendisinin baskıcı biri olmadığını, tam aksine son derece barışçıl biri olduğunu belirten Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Kadınlar Forumu’ndaki konuşmasında şunları kaydetti:

Herkesin birbirinin yardımına koştuğu bir köyde büyüdüm. Herkesin birbiriyle dost olduğu, birbirine yardım ettiği ve birbirinin arkasını kolladığı bir ülke inşa etmeye çalıştım. Vatanımıza salınmak istenen kötülüğün Minsk’in ara sokaklarında yayılmasına engel olmak istedim. Ben aslında baskıcı biri değil, tam aksine son derece barışçıl biriyimdir.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER