Protestoculara karşı silahla gövde gösterisi yapmıştı... Lukaşenko: Baskıcı değil, barışçıl biriyim

Seçimlere hile karıştırdığı iddia edilen Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, istifasını talep eden protesto gösterileriyle ilgili konuştu. Gösterilerin düzenlendiği esnada elindeki silahla fotoğraflanan Lukaşenko, “Baskıcı biri değilim, tam aksine çok barışçıl biriyimdir.” dedi.



Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması üzerine “seçimlere hile karıştırıldığı” iddiasıyla yoğun bir protesto gösterisiyle karşılaşan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Baskıcı biri değilim, tam aksine son derece barışçıl biriyimdir.” dedi.

Aksam.com.tr’nin Belarus’un resmî haber ajansı Belta’dan aktardığı habere göre, Kadınlar Forumu’nda konuşan Lukaşenko, Cumhurbaşkanlığı seçimine ve yaşanan protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan yoğun protestoların Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yaklaşmasının ardından bölgeden helikopterle ayrılan ve elindeki silahla fotoğraflanan Lukaşenko, yaptığı konuşmada “ülkesinin bir savaş alanına dönmesini istemediğini” belirtti.

“BASKICI BİRİ DEĞİLİM, TAM AKSİNE BARIŞÇIL BİRİYİM”

Kendisinin baskıcı biri olmadığını, tam aksine son derece barışçıl biri olduğunu belirten Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Kadınlar Forumu’ndaki konuşmasında şunları kaydetti:

Herkesin birbirinin yardımına koştuğu bir köyde büyüdüm. Herkesin birbiriyle dost olduğu, birbirine yardım ettiği ve birbirinin arkasını kolladığı bir ülke inşa etmeye çalıştım. Vatanımıza salınmak istenen kötülüğün Minsk’in ara sokaklarında yayılmasına engel olmak istedim. Ben aslında baskıcı biri değil, tam aksine son derece barışçıl biriyimdir.