Prigojin'in, Afrikalı yetkililerle görüştüğü öne sürüldü
Kaynak: AA
Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rusya-Afrika Zirvesi'nin yapıldığı St. Petersburg'da, Afrikalı yetkililerle görüştüğü öne sürüldü.
Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki "Rus Evi"nin Müdürü Dmitriy Sıtıy'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, Prigojin'in, St. Petersburg'ta, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden bir yetkiliyle el sıkıştığı görülüyor.
Afrika'dan çok sayıda yetkilinin katıldığı ve bugün St. Petersburg'da başlayan Rusya-Afrika Zirvesi, yarın sona erecek.
Prigojin, 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı başlattığı isyanın ardından Belarus'a gitmiş, son olarak 17 Temmuz'da Belarus'ta bulunan Wagner savaşçılarına konuşma yaparken görüntülenmişti.
Burada yaptığı konuşmada Prigojin, eğitim ve artan deneyimleri sonrasında Wagner paralı savaşçılarının, Afrika'ya yeni bir yola gideceklerini söylemişti.
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