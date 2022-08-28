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28 Ağustos 2022 Pazar 13:35:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 13:35:00

Prenses Diana'nın kullandığı otomobil açık artırmada 650 bin sterline satıldı

Kaynak: AA

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Prenses Diana'nın kullandığı bir otomobil, İngiltere'de bir müzayede 650 bin sterline satıldı.

Galler Prensesi Diana'nın 1985-1988'de kullandığı siyah Ford Escort RS Turbo otomobili, açık artırmada 650 bin sterline alıcı buldu.

Silverstone Müzayede Evi'nin satışa sunduğu araç, İngiltere merkezli bir alıcı tarafından satın alındı.

Prenses Diana'nın kullandığı başka bir Ford model araç da Haziran 2021'de açık artırmada 52 bin sterline satılmıştı.

Prenses Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

Etiketler : Galler Prensesi Diana Prenses Diana Silverstone Müzayede Evi
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