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07 Ocak 2023 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 14:45:00

Prens Harry, eşi Meghan ile tanışmadan önce "bağnaz" olduğunu söyledi

Kaynak: AA

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İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, eşi Meghan Markle ile tanışmadan önce "bağnaz" olduğunu söyledi.

BBC'nin haberine göre, 10 Ocak'ta yayımlanacak "Spare" adlı kitabında kullandığı ifadelerle tepki toplayan Harry, Amerikan yayıncı CBS'ye verdiği röportajda, Afrika kökenli eşiyle ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Harry, eşinin etnik kökeninin medyada yer almasının ilişkilerini nasıl etkileyeceği konusunda "toy" olduğunu söyledi.

Röportajda, "Meghan ile ilişkinden önce bağnaz olduğunu mu düşünüyorsun?" sorusunda yanıt veren Harry, "Bilmiyorum. Şöyle ifade edeyim, şu an gördüğümü görmedim." dedi.

Harry'nin Pakistanlı okul arkadaşını aşağılaması

2009'da Sandhurst Askeri Akademisi öğrencisiyken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan Harry'nin Pakistanlı bir arkadaşından "Paki" diye söz ettiği bu video skandala yol açmıştı.

Harry, "[Bunun]bir hakaret olduğunu bilmiyordum" diyerek küçükken pek çok insanın bu kelimeyi kullandığını duyduğunu ve kelimeyi kullananları asla ırkçı olarak görmediğini söyledi.

Kitabında olaydan pişmanlık duyduğunu yazan Harry, "21 yaşındaydım, gerçek dünyadan soyutlanmış ve ayrıcalıklarla çevrili şekilde büyümüştüm ve bu kelimenin 'Yankee' demek gibi olduğuna inanmıştım." ifadelerini kullandı.

Harry, ayrıca, 2005 yılında, yine 21 yaşındayken "Yerliler ve Sömürgeler" temalı bir partide Nazi üniforması giydiği tartışmalı olayı anlattı.

Ağabeyi Prens William ve o zamanki kız arkadaşı Kate'in onu kostümü giymesi için teşvik ettiğini söyleyerek, "Denedim, Willy ve Kate kahkahalarla gülmeye başladılar." dedi.

KİTABI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

The Guardian'ın, Prens Harry'nin 10 Ocak'ta 15 dilde yayımlanacak merakla beklenen kitabının ilk nüshasına 5 Ocak'ta ulaşmasının ardından paylaştığı bölümler, ülkenin gündemine oturdu.

Daha sonra kitabın İspanyolcasının, yanlışlıkla erkenden İspanya'da satışa sürüldüğü iddia edildi.

Gazetenin ulaştığı nüshaya göre, Prens Harry, kitabında ağabeyi Prens William'ı kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı. Prens William'ın bir kavga sırasında kendisini yakasından tutarak yere fırlattığını belirtti ve köpeğin mama kabının üzerine düşmesi sonucu kırılan kabın parçalarının sırtına battığını yazdı.

Kitabında, Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin de anılarına yer veren Prens Harry, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti.

Kitabın ülkede gündeme oturmasının ardından İngiliz basını, İspanyolcasına ulaştığı kitabı İngilizceye tercüme ederek bölümler paylaşmaya başladı.

Buckingham Sarayı, kitaptan paylaşılan bölümlere ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Prens Harry, İngiltere Kralı 3. Charles ve 1997'de Paris'teki trajik trafik kazasında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana'nın küçük oğlu.

Charles ve Diana, 1996'da boşandı. Diana öldüğünde büyük oğlu William 15, Harry ise 12 yaşındaydı.

Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için ABD'ye yerleşmişti.

Etiketler : ingiltere prens harry meghan markle spare
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