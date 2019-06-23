Prens Charles Bond setinde

FİLM SETİNE ZİYARET

Serinin başrol oyuncusu Daniel Craig’le bir araya gelen Prens, filmde kullanılan otomobilleri yakından inceledi. Spor otomobillere merakıyla tanınan Charles, direksiyona geçmeyi ihmal etmedi. Ayrıca Craig, Prens’e çekimleri süren filmin tanıtım videolarını da izlettirdi. Hayranlarının merakla beklediği James Bond serisinin yeni filminin önümüzdeki yıl gösterime girecek. Serinin 24. filmi Sprectre 2015'te gösterime girmiş, 880 milyon dolarlık hasılatı yakalamıştı.