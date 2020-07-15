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15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:18:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:30:00

Pompeo'dan TürkAkımı için tehditkâr açıklama!

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Pompeo, TürkAkımı ile Rus doğalgazını Kuzey Avrupa ülkelerine taşıyan KuzeyAkımı 2 projelerinde yer alan ülkelere “Şimdi çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın” açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'dan gelen doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan Türk Akımı projesiyle ilgili tehditkâr açıklamalarda bulundu.

Rusya’ya fayda sağlayan kötü projelerde yer alındığını vurgulayan Pompeo, projelere destek veren katılımcıları uyardı.

Bir an önce projelerden çekilme çağrısında bulunan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, çekilmeyenler için “Sonuçları olur” ifadelerini kullandı.

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