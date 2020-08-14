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14 Ağustos 2020 Cuma 20:31:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 20:38:00

Pompeo, Yunan mevkidaşı ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Yunan mevkidaşı Dendias arasında yapılan görüşmede Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düşürülmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında Viyana'da yapılan görüşmede Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düşürülmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ile Dendias arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakan Pompeo ile Bakan Dendias güçlü ABD-Yunan ikili ilişkilerini ve Doğu Akdeniz'deki tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği konusunu ele aldılar." ifadesine yer verildi.

Yunan yönetimi, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz meselelerini müzakere etme, sorunlara hakça çözümler geliştirme teklifine yanaşmazken, son yıllarda deniz yetki alanları konusunda Kıbrıs Rum kesimi ve bazı bölge ülkeleriyle tek taraflı adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye, son dönemde söz konusu tek taraflı adımlara karşı kendi tedbirlerini almakta kararlı olduğu mesajını yineliyor.

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