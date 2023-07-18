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18 Temmuz 2023 Salı 17:51:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 17:51:00

Polonya'dan, Rusya'ya "sömürgecilik" suçlaması

Kaynak: AA

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'nın, Ukrayna savaşıyla uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, bu ülkeyi "saldırgan tavrıyla sömürgeciliği sürdürmekle" suçladı.

Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Morawiecki, Rusya'yı eleştirdi.

Morawiecki, Brüksel'de Latin Amerikalı liderlerle görüştüğünü söyleyerek, "Latin Amerika sömürgecilikten çok çekti. Rusya saldırgan tavrıyla, sömürgeci bir imparatorluk olmayı sürdürüyor. Uluslararası hukukun çiğnenmesine rıza gösterilemez. Uluslararası hukuku çiğneyenler, uluslararası toplumdan dışlanmalı." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı yenilemeyeceğine yönelik açıklamasına da tepki gösteren Morawiecki, Polonya hükümetinin, çiftçi vatandaşlarının haklarını korumak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Polonya hükümetinin, Ukrayna tahılının ülkeye girişine yönelik kısıtlamalarını sürdüreceğini belirten Morawiecki, "Bu düzenlemeleri tamamen kaldırırken, Polonya piyasası tahıl ile dolabilir. Bu yüzden gerekli adımları atacağız." diye konuştu.

Etiketler : Polonya Rusya Polonya-Rusya
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