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20 Temmuz 2023 Perşembe 18:38:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 18:38:00

Polonya: Şu ana kadar ki büyük Rus casus ağını çökerttik

Kaynak: AA

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Polonya'da, Rusya Askeri İstihbaratına (GRU) çalıştığı iddia edilen ve ülkedeki bugüne kadar görülen "en büyük casus ağının" üyelerinin yakalandığı bildirildi

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya'nın devlet radyo ağına verdiği röportajda, ülkedeki Rus ajan ağına ve Wagner Grubunun Belarus'a gelmesine dair açıklamalarda bulundu.

Blaszczak, ülkede faaliyet gösteren Rus casus ağının, Ulusal Savcılık Ofisi ve İç Güvenlik Teşkilatı (ABW) tarafından çökertildiğini açıkladı.

Söz konusu casus ağının "Kremlin tarafından Polonya'yı istikrarsızlaştırmak için terör saldırıları düzenlemeye yönelik kurulduğunu" öne süren Blaszczak, bunu, "Rus imparatorluğunu diriltme girişimleri" olarak nitelendirerek, ülkesi için ifade ettiği tehlikenin farkında olduklarının altını çizdi.

Blaszczak, bu tür grupların Polonya'ya yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı sorusuna, "Herhangi bir Rus provokasyonuna karşı Polonya güvenlik servisleri gece gündüz çalışıyor." yanıtını verdi.

Ülkede mart ve temmuz aylarında Rus askeri istihbaratı için casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanan 15 kişi tutuklandı.

WAGNER GRUBU TEHDİT OLARAK ALGILANIYOR

Blaszczak, Wagner Grubunun Belarus'a gelmesine ilişkin, "Rusya'nın Wagner Grubundan birkaç bin paralı askerin Belarus'a gelmesinin de ülkemiz için bir tehdit oluşturduğunun farkına varmalıyız." ifadesini kullandı.

Ulusal Güvenlik ve Savunma İşleri Komitesi'nin olası riskleri ele aldığını belirten Blaszczak, askeri birliklerin Polonya'nın batısından Biala Podlaska kenti ile Kolno kasabasına nakledilmesine karar verildiğini söyledi.

BELARUS WAGNER GRUBUNA ÜLKEYE YERLEŞMESİ ÖNERİSİNDE BULUNMUŞTU

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

Wagner'in kurucusu Prigojin, dün, paralı savaşçılarının Belarus topraklarına geldiğini bildirmişti.

Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını dile getirmişti.

Etiketler : Polonya Rusya Askeri İstihbaratı Casus ağı
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