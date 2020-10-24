Polonya Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda koronavirüse yakalandı
Kaynak: DHA
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Blazej Spychalski konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Duda’nın kendisini iyi hissettiğini ifade etti. Polonya Dışişleri Bakanı Spychalski de yaptığı açıklamada “Başkan dün koronavirüs için test edildi. Sonuç pozitif çıktı. Başkan iyi. İlgili tıbbi servislerle sürekli temas halindeyiz”dedi
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