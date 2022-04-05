Macron'a çok sert tepki! Dünya bu sözleri konuşuyor

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05 Nisan 2022 Salı 11:35:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 11:35:00

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a söylediği sözler dünya gündemine bomba gibi düştü!

Kaynak: Yeni Şafak

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bucha'daki vahşetin ardından dünya ayağa kalkarken, Polonya'dan çok sert bir tepki ile karşılaştı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Macron'a hitaben, "Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız? Gerçekleşen eylemlerden herhangi birini durdurdunuz mu?" ifadeleri büyük yankı uyandırdı.

Bucha'daki vahşetin ardından dünya ayağa kalkarken, Polonya'dan çok sert bir tepki geldi.

Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinin kontrolünü bir ay boyunca elinde tutan Rus güçleri geçtiğimiz gün kentten geri çekilmiş, kentte giren Ukrayna ordusu sokaklarda ve evlerde çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşmıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sivillerin katledilmesine ilişkin uluslararası bir tepkinin ortasında Rus lider Putin ile telefon görüşmesi yapan Macron'u sert sözlerle eleştirdi.

'HANGİ EYLEMİ DURDURDUNUZ?'

Düzenlediği basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a hitap eden Morawiecki, "Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız? Gerçekleşen eylemlerden herhangi birini durdurdunuz mu?" ifadelerini kullandı.

'HİTLER İLE MÜZAKERE EDER MİSİN?'

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Suçlularla pazarlık yapılmamalı, onlarla savaşılmalı...Hiç kimse Hitler'le pazarlık yapmadı. Hitler, Stalin, Pol Pot ile müzakere eder misiniz?"

FRANSA'DAN İLK YANIT

Morawiecki'nin sözlerine yanıt Macron'dan değil Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden geldi.

Yapılan yazılı açıklamada Putin'in batılı ülkelerin taleplerini anlaması için iletişim kanallarının açık olmasının önemine vurgu yapıldı.

Etiketler : putin rusya macron abd biden
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