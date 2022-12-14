Polonya Adalet Bakanı hakkındaki gensoru önergesi reddedildi

Mecliste yaklaşık 2 saat süren tartışmaların ardından yapılan oylama öncesinde Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki açıklamalarda bulundu.

Morawiecki, "Adalet Bakanı'nı savunacağız, hükûmetimizi savunacağız. 10 ay sonra da seçimi kazanacağız." ifadesini kullandı.

Ülkenin iç ve dış tehditlerle mücadele ettiğini belirten Morawiecki, "Siyasi sınıfın birleşmesi gereken bir zamanda, tek bir amaç için, istikrarı bozmak için gensoru önergesi veriyorsunuz. Enflasyonla ve krizle mücadele ettiğimizde, Ukrayna'nın ayakta kalması için attığımız adımlarda siz orada değilsiniz." diye konuştu.

Morawiecki, koalisyonun "çelik" kadar sert olduğunu ve istikrarsızlaştırma çalışmalarının başarısız olacağını vurguladı.

Oylamaya 457 milletvekili katıldı. 226 lehte, 228 aleyhte ve üç çekimser oy kullanıldı.

Toplam 460 üyeden oluşan alt mecliste 231 karşı oy kullanılması durumunda Ziobro'nun görevden alınması gerekiyordu.

ZİOBRO'NUN YASALARI ELEŞTİRİLİYOR

Polonya muhalefeti tarafından tartışmalı yargı değişiklikleri nedeniyle eleştirilen Ziobro, Polonya'nın demokratik değerlerine, Avrupa Birliği (AB) fonlarına ve AB üyeliğine tehdit olarak değerlendiriliyor.

Güven oylaması isteyen muhalefet, Ziobro'nun politikalarının "adalet sistemini insan haklarını sınırlayacak şekilde deforme ettiği ve Polonyalıların hala milyarlarca euroluk AB fonu alamamasının nedeni haline geldiğini" belirtiyor.

AB üyeliğine şüpheyle yaklaşan milliyetçi bir siyasetçi olarak bilinen Adalet Bakanı Ziobro, Polonya'nın milliyetçi muhafazakar koalisyon hükûmetinin ortaklarından Birleşik Polonya'nın (Solidarna Polska) başkanlık görevini yürütüyor.

Polonya medyasına göre, Başbakan Morawiecki ile problemleri olan ve anlaşamayan Ziobro, bütçede yaşanan problemler nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyor.