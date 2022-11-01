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01 Kasım 2022 Salı 17:42:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 17:42:00

PKK/YPG, Halep'ten silahlı kadrosu için bir çocuğu daha kaçırdı

Kaynak: AA

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Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Halep il merkezinde 15 yaşındaki bir çocuğu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

PKK/YPG, "bünyesindeki çocuk savaşçıları serbest bırakmak" için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocuk savaşçı kullanmaya devam ediyor.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor El Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin 10 Ekim'de Halep'in Şeyh Maksud mahallesinde 15 yaşındaki Ş.M.A'yı kaçırdığını söyledi.

PKK/YPG'nin böylece sadece ekim ayında 6 çocuğu ailesinden kopardığını belirten Ahmet, PKK/YPG'li teröristlerin son aylarda silahlı kadrosunu genişletmek için çocuk kaçırma olaylarını yoğunlaştırdığını ifade etti.

Teröristler, kaçırdıkları çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.

Terör örgütü genellikle kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor.

2021'DE 221 ÇOCUĞU KAÇIRARAK SİLAHLI KADROSUNA KATTI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Raporda, terör örgütü PKK/YPG'nin kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığının, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

PKK/YPG'nin, Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.

Etiketler : pkkypg terör örgütü çocuk kaçırma
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