Terör örgütü PKK'nın oyunu bozuldu

Avrupa Birliği Adalet Divanı, AB Konseyi'nin PKK'yı terör örgütleri listesine alırken eksik gerekçe göstermesi nedeniyle, 2014-2017 döneminde listeden çıkarılması yönündeki AB Genel Mahkemesi kararını bozdu. 2018'de verilen hüküm bozularak dosyanın yeniden yargılama için geri gönderilmesine karar verildi.



İPTALİ İSTENİYORDU

PKK, AB'nin terör örgütü listesinden çıkmak amacıyla 1 Mayıs 2014 tarihinde AB Konseyi aleyhine AB Adalet Divanı'ndaki genel mahkemede dava açmıştı. Genel mahkeme, 15 Kasım 2018'de kararını vermişti. Kararda, PKK'nın listede tutulmasına ilişkin AB Konseyi'nin yeterli gerekçe ortaya koyamadığı, bunun yerine PKK'nın ilk listeye dahil edildiği 2000'li yıllarından kalan güncel olmayan verilere dayandığı gerekçesiyle PKK'nın listelenmesine dair 2014-2017 yıllarında verilen AB Konseyi kararlarının iptaline hükmedilmişti.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Temyiz mercii AB Adalet Divanı'nın PKK'nın 2014-2017 yıllarında listede tutulmasında AB Konseyi'nin argümanlarının yetersizliği gerekçesini tatmin edici bulmaması, PKK'nın terör örgütleri listesinde kalmaya devam etmesi açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor. AB, en son Şubat 2021'de 'terör listesini' 6 aylığına uzatmıştı.

2002'DE LİSTEYE ALINMIŞTI

AB Konseyi, terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlerin finansal varlıklarının dondurulması ve bunlara mali kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi yaptırımları öngören listeyi en az 6 ayda bir gözden geçiriyor. AB Konseyi, 2002'de PKK'yı terör örgütleri listesine almıştı.