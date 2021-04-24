  • BIST
    1345.15
  • Dolar
    8,3727
  • Euro
    10,1467
  • Altın
    478,2650
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Koronavirüste bir ilk gerçekleşti
Terör örgütü PKK'nın oyunu bozuldu
Kripto tosuncuğa sıkı takip! Bakan Soylu bizzat aradı: Yakalayın, iade edin
Vebitcoin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı
Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış
Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahale
Twitter'ın reklam yasağı kaldırıldı
Hindistan rekor kırdı, DSÖ uyardı: Endişe duyuyoruz...
İsrail'e kritik uyarı: Sabrımızı test etmesinler
İmamoğlu'nun 23 Nisan provokasyonuna Valilik'ten sert tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Thodex açıklaması
‘Haydi Söyle' demeyin artık!
Sete çıktılar
Yeni dizi yeni imaj
FB'li Sosa'nın sanat aşkı
Fanlarından çiçek sürprizi
Doğum gününü bağışladı
Tedaviye yanıt veriyor
Koronaya karşı serum takviyesi
‘Kovan' filmiyle Moskova'da
Virüs çocukların kalbinde sinyal veriyor
Balığı kızartmak, Omega-3'leri yok eder
Anksiyete belirtisi; endişe
24 Nisan 2021 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 12:00:00

PKK'nın 'terör listesinden' çıkma oyunu bozuldu

ABONE OL

Avrupa Birliği Adalet Divanı, terör örgütü PKK'nın 2014-2017 döneminde terör örgütleri listesinden ‘eksik gerekçe' nedeniyle çıkarılmasına ilişkin AB genel mahkemesinin 3 yıl önce verdiği hükmü bozdu.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, AB Konseyi'nin PKK'yı terör örgütleri listesine alırken eksik gerekçe göstermesi nedeniyle, 2014-2017 döneminde listeden çıkarılması yönündeki AB Genel Mahkemesi kararını bozdu. 2018'de verilen hüküm bozularak dosyanın yeniden yargılama için geri gönderilmesine karar verildi.

İPTALİ İSTENİYORDU

PKK, AB'nin terör örgütü listesinden çıkmak amacıyla 1 Mayıs 2014 tarihinde AB Konseyi aleyhine AB Adalet Divanı'ndaki genel mahkemede dava açmıştı. Genel mahkeme, 15 Kasım 2018'de kararını vermişti. Kararda, PKK'nın listede tutulmasına ilişkin AB Konseyi'nin yeterli gerekçe ortaya koyamadığı, bunun yerine PKK'nın ilk listeye dahil edildiği 2000'li yıllarından kalan güncel olmayan verilere dayandığı gerekçesiyle PKK'nın listelenmesine dair 2014-2017 yıllarında verilen AB Konseyi kararlarının iptaline hükmedilmişti.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Temyiz mercii AB Adalet Divanı'nın PKK'nın 2014-2017 yıllarında listede tutulmasında AB Konseyi'nin argümanlarının yetersizliği gerekçesini tatmin edici bulmaması, PKK'nın terör örgütleri listesinde kalmaya devam etmesi açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor. AB, en son Şubat 2021'de 'terör listesini' 6 aylığına uzatmıştı.

2002'DE LİSTEYE ALINMIŞTI

AB Konseyi, terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlerin finansal varlıklarının dondurulması ve bunlara mali kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi yaptırımları öngören listeyi en az 6 ayda bir gözden geçiriyor. AB Konseyi, 2002'de PKK'yı terör örgütleri listesine almıştı.

Etiketler : pkk terör örgütü terör listesi
Bir milyon teşekkürü

Bir milyon teşekkürü
Hadise işinden de oldu

Hadise işinden de oldu
'Arkadaşlar' Maldivler tatilinde

'Arkadaşlar' Maldivler tatilinde
Çağatay kendi filmini çekecek

Çağatay kendi filmini çekecek
Evde kimyager oldu

Evde kimyager oldu
Nereden geldiğini unutma

Nereden geldiğini unutma
Annelik tüyoları

Annelik tüyoları
Necroman'a uluslararası başarı

Necroman'a uluslararası başarı
Biz sadece dostuz!

Biz sadece dostuz!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER