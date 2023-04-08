PKK'nın şantajları Fransız basınında: Tehditle keyfi para istediler
Kaynak: TRT Haber
Fransa'da terör örgütü PKK mensubu 11 kişinin, örgüte finansman sağlama ve zorla üye toplama suçlarından yargılanmasına ilişkin detaylar gündemde. Fransız basınındaki haberlere göre sanıklar, terör örgütüne katmak istedikleri kişileri ailelerinden zorla kopararak sözde kamplara gönderdi, Kürt toplumunu tehdit ederek örgüte para topladı.
Vergi adı altında haraç topladılar, örgüte üye yapmak için insanları kaçırdılar...
Fransa, yıllardır desteğini gizlemediği terör örgütü PKK üyelerini, bu iddialarla adalet önüne çıkardı.
2020'den bu yana yürütülen bir soruşturma kapsamında ulaşılan 11 kişi 4 Nisan'dan bu yana Paris mahkemesinde yargılanıyor.
Fransız Le Figaro gazetesi, dava dosyasının detaylarına yer verdi.
Buna göre, söz konusu soruşturma 2020'de, iki kadının kaybolması üzerine açıldı.
Müfettişler, Marsilya'da faaliyet gösteren, terör örgütü için sözde vergi toplayan bir ağa ulaştı. Bu ağın örgüte ana finansmanı sağlayan yapılanma olduğu tespit edildi.
TEHDİT YOLUYLA HARAÇ KESİLDİ
Le Figaro ya göre bazı Kürtler tehdit edildikleri için terör örgütüne para ödemek zorunda bırakılıyordu.
Ülkenin sadece güneydoğu bölgesinde yıllık yaklaşık iki milyon euro haraç toplandığı haberde yer aldı.
AİLELERİNDEN ZORLA KOPARILDILAR
Haberde örgüte üye alınanların, ailelerinden zorla koparıldıklarına da yer verildi.
Sanıkların, Fransa, Almanya ve Hollanda'daki Kürt toplumunu harekete geçirmek için gizli hücreler oluşturdukları belirtildi.
Ailelerinden koparılan kişilerin önce Avrupa'daki sözde ideolojik eğitim kampına katılmaya ikna edildikleri, daha sonra sözde askeri kamplarda eğitildikleri, son olarak Irak ve çevresindeki terör kamplarına gönderildikleri aktarıldı.
PKK DAVASI FRANSIZ BASININDA
France 24 de PKK davasındaki, tanıklık ve telefon dinlemelere yer verdi.
France 24 haberinde terör örgütü PKK üyelerinin, para talep ettikleri kişileri taciz ve gasp ettikleri belirtildi.
PKK üyelerinin bu kişileri, tahmini gelirlerine göre keyfi bir şekilde katkı sunmaya zorladıkları kaydedildi.
Fransız La Parisen gazetesi de duruşma sırasında yaşanan bir olaya yer verdi.
PKK terör örgütü üyelerinin avukatları, locada bulunan polis memurlarının kar maskelerini çıkarmalarını istedi.
Mahkeme Hakimi ise bu bir terör davası diyerek avukatların talebini reddetti. Duruşma 14 Nisan'a ertelendi.
- PKK'nın şantajları Fransız basınında: Tehditle keyfi para istediler
- İsrail ordusu, yedek savaş pilotları ve İHA operatörlerini göreve çağırdı
- Rusya'dan Filistin-İsrail sorunu için tam kapsamlı müzakere süreci önerisi
- D-8 doğal afetlere karşı ortak işbirliği mekanizması oluşturmayı amaçlıyor
- Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nin "devlet" olacağını söyledi
- Amazon ormanları her yıl 15 milyondan fazla hastalık vakasını önlüyor