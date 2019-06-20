PKK’ya 5 ülkede operasyon

Türkiye’nin uyarı ve baskıları sonucu terör örgütü PKK’ya yönelik Avrupa’da operasyonlar artırıldı. Son olarak Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya ve İsviçre'de, örgüte yönelik eşzamanlı ev arama operasyonları düzenlendiği belirtildi.

ÖRGÜTE ÜYE BULUYORLAR

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın (Europol) destek verdiği operasyonlar kapsamında, Belçika'da 2 örgüt üyesi gözaltına alındı. Terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 2 PKK'lı teröristin tutuklandığı belirtildi.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde de güvenlik korucularına roketatarlı saldırı düzenleyen PKK'lı terörist öldürüldü. Çatışmada yaralanan bir teröristin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.