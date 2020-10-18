Paris'te PKK paçavrası ile AB bayrağı aynı karede!
Kaynak: AA
Fransa'nın başkenti Paris'te terör örgütü PKK'nın katılımıyla Ermenistan'a destek gösterisi düzenlendi.
Fransa’daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi (CCAF) tarafından organize edilen protestoda, Invalides Meydanı'nda toplanan göstericiler, Azerbaycan’ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını protesto etti.
Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestoya katıldı.
- PKK'YA AİT BEZ PARÇALARI AB BAYRAKLARIYLA AYNI KAREDE
Gösteride, PKK'ya ait bez parçalarının Fransa, Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ve Yunanistan bayraklarıyla aynı kareye yansıması dikkati çekti.
CCAF yetkilileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Ermenistan'ı yalnız bırakmakla suçlayarak Dağlık Karabağ'ın Ermenistan toprağı olarak tanınmasını istedi.
CCAF yetkilileri, Ermenilerin bölgenin en medeni milleti olduğunu ileri sürerek Ermenistan'ın feminizm, demokrasi ve medeniyetin en büyük koruyucusu olduğunu iddia etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan atan göstericiler, uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sertleştirilmesine rağmen izin verilen gösteride, sosyal mesafe kurallarına uyulmazken, maskelerin doğru şekilde kullanılmadığı görüldü.
Göstericiler, protestonun sonunda polis eşliğinde Elysee Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti.
- Korona salgınında iyileşenlerin sayısı 30 milyonu geçti
- Koronavirüs salgını Avrasya ülkelerinde etkisini artırıyor
- Paris'te PKK paçavrası ile AB bayrağı aynı karede!
- KKTC'de tarihi seçim sona erdi! Kazanan Ersin Tatar oldu
- ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 224 bin 295'e yükseldi
- Aliyev duyurdu! Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi