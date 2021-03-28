PKK Sincar'da sona yaklaştı

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın terör örgütü PKK'ya bağlı silahlı yapıların Sincar'dan çıkması için verdiği sürenin sonuna gelindi. 9 Ekim'de gerçekleşen anlaşma kapsamında terör örgütünün bölgeden çekildiği ifade edilmiş, PKK'lı teröristler, sözde 'Şengal Savunma Birlikleri' (YBŞ) tabelası ile bölgede varlığını sürdürmeye devam etmişti. Irak Ortak Operasyon Komutanlığı terör örgütünün tüm uzantılarının bölgeden çekilmesi için ay sonuna kadar süre vermişti. Terör örgütünün sözde yöneticileri ise "Sincar'dan çıkmayacakları" yönünde açıklamalar yaptı.

ARAÇLARI ALINMIYOR

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, Irak ordu güçleri bu kapsamda 4 gündür YBŞ güçlerine ait araçların kent merkezine geçişlerine izin vermiyor. Sürenin sona ermesi ile birlikte PKK'nın Sincar'daki uzantısına yönelik operasyonun gündeme gelmesi bekleniyor. Terör örgütü PKK'nın Sincar merkezindeki militanlarının bir bölümü anlaşma sonrasında Sincar'ın dağlık bölgelerine çekilmişti. Terör örgütünün varlığına yönelik atılacak adımlar merak konusu.