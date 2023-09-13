Pile'de 'yol'a devam: KKTC'de çalışmalar yeniden başladı
Kaynak: Yeni Şafak
Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan Yiğitler-Pile Yolu'nun yapımına yeniden başlandı. Ekipler ara bölgeye kadar olan kısmın dolgu çalışmasını yaptıktan sonra asfalt dökecek. BM olay karşısında sessizliğini korurken KKTC tarafı ise her ne olursa olsun yolu tamamlamakta kararlı.
Kıbrıs'ta BM ile gerilime sahne olan Yiğitler-Pile Yolu'nun yapımına yeniden başlandı. 11 kilometrelik yolun, 1,5 kilometresinde dolgu çalışmasının ardından asfalt dökülmüştü. Daha önce engelleme girişiminde bulunan BM ise bu kez sessizliğini koruyor.
11 kilometrelik yolun, 1,5 kilometresinde dolgu çalışmasının ardından asfalt dökülmüştü. Ekipler ara bölgeye kadar olan kısmın dolgu çalışmasını yaptıktan sonra asfalt dökecek.
BM SESSİZ
Yol çalışması BM'nin kontrolündeki ara bölgeye kadar ilerleyecek. İki hafta sonra ara bölgeye ulaştığında BM'nin ve Rum tarafının engelleme çabasına girip girmeyeceği belirsizliğini koruyor. Kaynaklar, BM'nin şu an için Rum tarafı ile karşı karşıya gelmemek için sessizliğini koruduğunu belirtiyor. Ancak yol çalışması ara bölgeye geldiğinde BM'nin KKTC ya da GKRY lehine mecburen sessizliğini bozması gerektiği vurgulanıyor. KKTC tarafı ise her ne olursa olsun yolu tamamlamakta kararlı.
TÜRK VARLIĞINA İNKAR
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) anlaşma sağlanamadığını açıklarken BM sessizliğini koruyor. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, anlaşma sağlanamamasının nedeni Rum tarafının hem Rumların hem de Türklerin yaşadığı Pile'nin de içinde bulunduğu ve ada toprağının yüzde 3'ünü oluşturan ara bölgedeki Türk varlığını kabul etmemesi. KKTC ise Pile ve ara bölgenin iki taraf arasında BM kontrolündeki tampon bölge olduğunu vurguluyor. Yol inşaatına BM Barış Gücü'nün ağustos ayında müdahalesi krize neden olmuştu.
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