Pfizer ve BioNTech'ten 12-15 yaş aralığı için FDA'ya acil kullanım başvurusu

Pfizer ve BionTech yaptıkları ortak açıklamada geliştirdikleri aşının 12-15 yaş arasında kullanılması için FDA'ya acil durum kullanımı başvurusunda bulunulduğu duyurdu.

12-15 YAŞ ARALIĞINDA YÜZDE 100 ETKİLİ

Geçen ay yapılan araştırmada, aşının 12-15 yaş aralığında yüzde 100 etkinlik gösterdiğinin altı çizildi. Başvurunun küresel aşılama çabalarını genişletmek için önemli bir adım olduğuna değinildi.

Pfizer ve BioNTech'ten 12-15 yaş aralığı için FDA'ya acil kullanım başvurusu

BİONTECH KULLANILAN İLK AŞI OLMUŞTU

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın, Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısı, ABD'de FDA onayı alan ve kullanılmaya başlanan ilk aşı olmuştu.