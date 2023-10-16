Petro'nun Gazze tepkisi: Kolombiya, İsrail ile dış ilişkileri askıya aldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye insani yardım gönderme kararı aldıklarını belirtti.

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Petro, Gazze'ye insani yardım yollayacaklarını ve destek için Mısır'la görüşeceklerini söyledi.

Petro, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna da olağanüstü toplantı çağrısında bulunarak, "Nihayet Avrupa Birliği (AB) İsrail'e uluslararası hukuku hatırlatıyor. Sivillere yönelik sistematik saldırı yasaktır. Soykırımlar yasaktır. Sağlık ve hastane personeli korunmalıdır. Yaşam için gereken asgari gereksinimler korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

- PETRO'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

Petro, 9 Ekim'de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın saldırısına cevap verme şeklini eleştirmişti.

İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Petro, "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır." ifadesini kullanmıştı.