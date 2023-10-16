VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı
Maduro: Gazze Şeridi'ne 30 tonu aşkın insani yardım gönderme kararı aldık
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif seyirle başladı
İki ayrı suç örgütüne 'Kafes' operasyonu: 13 tutuklama
16 Ekim 2023 Pazartesi 07:28:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 07:28:00

Petro'nun Gazze tepkisi: Kolombiya, İsrail ile dış ilişkileri askıya aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in Hamas'ın saldırısına cevap verme şeklini eleştiren Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye insani yardım gönderileceğini duyurdu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye insani yardım gönderme kararı aldıklarını belirtti.

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Petro, Gazze'ye insani yardım yollayacaklarını ve destek için Mısır'la görüşeceklerini söyledi.

Petro, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna da olağanüstü toplantı çağrısında bulunarak, "Nihayet Avrupa Birliği (AB) İsrail'e uluslararası hukuku hatırlatıyor. Sivillere yönelik sistematik saldırı yasaktır. Soykırımlar yasaktır. Sağlık ve hastane personeli korunmalıdır. Yaşam için gereken asgari gereksinimler korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

- PETRO'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

Petro, 9 Ekim'de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın saldırısına cevap verme şeklini eleştirmişti.

İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Petro, "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : Gustavo Petro İsrail'in saldırısı insani yardım
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Oğlumla gurur duyuyorum

Oğlumla gurur duyuyorum
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Şerbetli set

Şerbetli set

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX