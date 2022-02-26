Rusya'yı karıştıran paylaşım

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26 Şubat 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:26 Şubat 2022 Cumartesi 10:00:00

Peskov'un kızı 'Savaşa hayır' dedi Rusya karıştı

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Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Türk dostu olarak bilinen Peskova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına karşı çıkarak, "Savaşa hayır" paylaşımı yaptı. Peskova, kısa süre sonra bu paylaşımı sildi.

Türkolog ve aynı zamanda Kremlin Sözcüsü olan Dmitri Peskov'un Ankara doğumlu 24 yaşındaki kızı Elizaveta Peskova, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla ülkesi Rusya'yı karıştırdı.

"TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM" DEMİŞTİ

Elizaveta Peskova, yaptığı paylaşımda, " Türkiye benim için Rusya kadar vatanım sayılır. Ben Ankara'da doğdum, hayatımın ilk yıllarını orada geçirdim. Babam ve dedem Türkolog ve ben de Moskova Devlet Üniversitesi'nde Türkçe öğreniyorum." demişti

Etiketler : rusya peskov paylaşım instagram
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