  • BIST
    1280.6
  • Dolar
    7,7310
  • Euro
    9,1622
  • Altın
    469,0080
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bahçeli'den flaş açıklamalar - Canlı izle
Bakan Elvan'dan flaş açıklamalar
Kılıçdaroğlu, kendi kendini yalanladı
Ermenilerden pes dedirten hareket!
Masada önemli konularla toplanıyorlar...
Ankara Karabağ'da sahada olmak istiyor
Akşener'e geçmişini hatırlattı
Asırlık buluşma...
Fahrettin Altun'dan Ahmet Kekeç yazısı
Tarihi anlar... Aliyev 27 yıl sonra ilk kez...
ABD ordusu, dünya genelinden veri akışı satın aldığı ortaya çıktı
Trump'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatı Pentagon'da
Bilim Kurulu toplantısı sonrası kritik açıklama
BAE destekli güçlerin kontrolündeki Aden kentinde su kesintileri protesto edildi
Yunan medyasından itiraf: Türk SİHA'ları bizi çok zorlayacak
Hakkari'de icra edilen operasyonda bir asker şehit oldu
İletişim Başkanı Altun: Ahmet Kekeç dosdoğru bir kalemdi
Bakan Varank: Demir çelikte dünya birincisiyiz
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret
AB, Kovid-19 aşısı için 5. alım sözleşmesini imzalayacak
Pompeo, Türkiye'ye geldi
Mardin'de 1 kilo 970 gram patlayıcı madde taşıyan terörist yakalandı
Bugün burçları neler bekliyor? 17 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları
Bakan Koca: Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi
17 Kasım 2020 Salı 09:31:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 09:31:00

Pes artık! Ermeniler, terk ettikleri bazı evlere EYP yerleştiriyor, bazılarını ise ateşe veriyor

ABONE OL

Yıllardır işgal ettikleri toprakları terk etmeleri için kısa bir süre kalan Ermenilerin son icraatı bu kadarına ‘pes' dedirtti. Bazı Ermeniler, sivil halkın zarar görmesi için evlerine EYP tuzakladı.

Azerbaycan, Ermenistan tarafından yıllardır işgal edilen topraklarını geri aldı.  Yaklaşık 6 hafta süren savaşta Ermeniler büyük bozguna uğratılırken, işgal edilen topraklardan çıkmaları için verilen sürenin dolmasına kısa bir süre kaldı.

PENCERE VE ELEKTRİK DİREKLERİNİ SÖKTÜLER, EVLERİ ATEŞE VERDİLER

Bazı bölgelerde evlerini terk eden Ermeniler, pencerelerini dahi kendileriyle götürürken, elektrik direklerini de söküp, araçlarına yükledi.

Bununla da yetinmeyen Ermeniler, kaldıkları evlerini ateşe verdi.

EYP TUZAKLIYORLAR

Son gelen görüntüler daha da dehşete düşürdü. Giderken evleri ve kamu binalarını yakan Ermeniler, evlerine dönen sivil halkın zarar görmesi için EYP tuzaklamaya başladı.

Azerbaycan halkına olan kinini bu şekilde gösteren Ermenilerin bu halleri, büyük tepki topladı.

Kubat sosyal medyadan duyurdu... Fuat Ergin ile rap müzik iş birliği

Kubat sosyal medyadan duyurdu... Fuat Ergin ile rap müzik iş birliği
Murat Boz ile görüntülenen Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Zeynep Farah Abdullah açıkladı: Fotoğraf 1 ay öncesine ait

Murat Boz ile görüntülenen Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Zeynep Farah Abdullah açıkladı: Fotoğraf 1 ay öncesine ait
Manken Tülin Şahin ödülü aldı eve koştu

Manken Tülin Şahin ödülü aldı eve koştu
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den dizi açıklaması: Tepkiler olumlu yönde

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den dizi açıklaması: Tepkiler olumlu yönde
Taner Barlas ve Gülşah Kıray Barlas 5 yıllık evliliğini bitiriyor

Taner Barlas ve Gülşah Kıray Barlas 5 yıllık evliliğini bitiriyor
Rafet El Roman: Art niyetli bir dava değildi

Rafet El Roman: Art niyetli bir dava değildi
Maskeyle yüzünü gizleyen Ebru Şancı'dan estetik sorusuna ilginç yanıt: Burnumu sıktı

Maskeyle yüzünü gizleyen Ebru Şancı'dan estetik sorusuna ilginç yanıt: Burnumu sıktı
Ünlü ikoncan Ivana Sert Sezer Dermenci ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! 'Mevsimlik değil ömürlük'

Ünlü ikoncan Ivana Sert Sezer Dermenci ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! 'Mevsimlik değil ömürlük'
Şükrü Özyıldız'ın sürpriz 'Akıncı' imajı dikkat çekti

Şükrü Özyıldız'ın sürpriz 'Akıncı' imajı dikkat çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER