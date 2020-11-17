Ermenilerden pes dedirten hareket!

Pes artık! Ermeniler, terk ettikleri bazı evlere EYP yerleştiriyor, bazılarını ise ateşe veriyor

Azerbaycan, Ermenistan tarafından yıllardır işgal edilen topraklarını geri aldı. Yaklaşık 6 hafta süren savaşta Ermeniler büyük bozguna uğratılırken, işgal edilen topraklardan çıkmaları için verilen sürenin dolmasına kısa bir süre kaldı.

PENCERE VE ELEKTRİK DİREKLERİNİ SÖKTÜLER, EVLERİ ATEŞE VERDİLER

Bazı bölgelerde evlerini terk eden Ermeniler, pencerelerini dahi kendileriyle götürürken, elektrik direklerini de söküp, araçlarına yükledi.

Bununla da yetinmeyen Ermeniler, kaldıkları evlerini ateşe verdi.

EYP TUZAKLIYORLAR



Son gelen görüntüler daha da dehşete düşürdü. Giderken evleri ve kamu binalarını yakan Ermeniler, evlerine dönen sivil halkın zarar görmesi için EYP tuzaklamaya başladı.

Azerbaycan halkına olan kinini bu şekilde gösteren Ermenilerin bu halleri, büyük tepki topladı.